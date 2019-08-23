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23 августа Пятница

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Ушла за грибами и не вернулась: в Башкирии разыскивают 79-летнюю Бахию Нигаматову

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В деревне Тюйск Аскинского района Башкирии близкие и волонтеры разыскивают пропавшую без вести 79-летнюю Бахию Нигаматову. Бабушка пропала 22 августа: ушла за грибами и не вернулась.

Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, седые волосы, зеленые глаза.

В день пропажи на ней были коричневые шерстяные гамаши, светло-голубой пиджак, бежевый платок и черные или темно-синие резиновые сапоги.

Женщина является инвалидом по слуху.

В официальной группе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт-Башкортостан» объявили сбор на поиск. Волонтеров просят одеваться по погоде. Искать пропавшую предполагается в лесу.

Теги: поиск пропавших
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