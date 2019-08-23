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В Башкирии 24 августа прогнозируется теплая погода, возможны дожди

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 24 августа прогнозируется теплая погода, возможны дожди Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В субботу, 24 августа, на территории Башкирии прогнозируется теплая погода.

По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный с переходом на северный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +10,+15, днем +20,+25 градусов, по югу до +31.

Теги: погода
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