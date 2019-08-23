В Башкирии 24 августа прогнозируется теплая погода, возможны дожди
В Башкирии 24 августа прогнозируется теплая погода, возможны дожди Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
В субботу, 24 августа, на территории Башкирии прогнозируется теплая погода.
По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный с переходом на северный, ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит +10,+15, днем +20,+25 градусов, по югу до +31.