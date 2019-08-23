Фото: пресс-служба ГФИ по Башкирии Жители Иглинского района пожаловались на нехватку мест в детских садах Фото: пресс-служба ГФИ по Башкирии

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жительницы села Иглино во время приема граждан обратились к главному федеральному инспектору по Башкирии Михаилу Закомалдину с жалобой на нехватку мест в детских садах. По словам главы администрации Иглинского района Николая Самойленко, это один из самых острых вопросов территории. Местами в дошкольные учреждения обеспечены лишь 54 процента от общего количества нуждающихся. В октябре нынешнего года в Иглино открывается новый детсад на 160 мест, в 2021 году планируется завершение строительства еще одного учреждения на 260 мест. Однако это лишь отчасти сократит реальную потребность. В очереди за путевками в Иглинском районе сегодня стоят 5 тысяч детей. Николай Самойленко предлагает родителям организовывать частные детские сады — как еще один вариант решения ситуации. Для этого администрация муниципалитета готова оказать всестороннюю поддержку начинающим предпринимателям. Тем не менее, вопрос о строительстве новых дошкольных заведений не снимается. Михаил Закомалдин подчеркнул, что это далеко не первая жалоба на данную тему от жителей Иглинского района и она находится на постоянном контроле.

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