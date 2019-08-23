Фото: автор | Видео: автор Эксперты WorldSkills Kazan оценят профессиональное мастерство студента из Башкирии Фото: автор | Видео: автор

КАЗАНЬ, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Казани стартовал 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В соревнованиях принимает участие студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа, уроженец Хайбуллинского района Башкортостана Ильмир Саитбаталов, вошедший в состав национальной сборной Российской Федерации. Он покажет свое мастерство в компетенции «Архитектурная обработка камня». В качестве международного эксперта по данной компетенции выступает наставник Ильмира — Рафаэль Яхин, бронзовый призер мирового чемпионата WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби (ОАЭ).

Team Leader сборной России Мадлен Батурина рассказала агентству «Башинформ» о готовности Ильмира Саитбаталова к соревнованиям.

Рабочая площадка участника из Башкирии

Мадлен Батурина

«Сегодня первый день соревнований — самый важный день старта. Ильмир очень долго и много готовился, по 20 часов в день. Он очень сфокусирован, очень хочет победить. Мы надеемся, что вся эта подготовка даст возможность в соревновательные дни спокойно сделать то, что он умеет. У него прекрасный эксперт — это наш бывший участник Рафаэль Яхин. Они все время вместе готовятся, поэтому я уверена, что с таким экспертом, настроем и подготовкой он точно справится. Надеюсь, что удача ему улыбнется», — сообщила Мадлен Батурина.

Рабочие инструменты Ильмира Саитбаталова

По правилам чемпионата, раскрывать детали задания участники не могут до момента окончания соревнования. Сейчас можно только визуально определить, над чем работает Ильмир, с каким камнем связан его проект. Любая информация о задании может быть расценена жюри как нарушение правил чемпионата, даже, например, фотография чертежа.

Ильмир Саитбаталов

«Перед нашей командой стоят очень высокие цели, и мы стараемся на период чемпионата, чтобы участники думали только о задании и о том, зачем они находятся здесь, чтобы не растрачивали свою энергию. Пусть их переживания будут связаны только с заданием. Они находятся в некой изоляции от внешнего мира, мы даже следим за их питанием, физическим самочувствием. Они — спортсмены, у них должен быть режим», — отметила представитель сборной России.

По ее словам, компетенция «Архитектурная обработка камня» уникальна и особенна тем, что у нас в стране нет специалистов, которые могли бы быть тренерами или экспертами в этой области.

Ильмир Саитбаталов в процессе выполнения задания. За его работой издалека наблюдает Рафаэль Яхин

«Рафаэль Яхин вместе со своим предыдущим экспертом вдвоем эту компетенцию открыли. Эта компетенция в сборной России появилась благодаря упорству Рафаэля и его эксперта. Например, есть компетенции, связанные у кулинарным искусством. У нас в России много хороших поваров, есть где и у кого учиться. А вот архитектурная обработка камня — уникальная сфера. Они — первопроходцы, есть много сложностей, но ребята с ними отлично справляются. Рафаэль решил развивать компетенцию дальше — это лучшее, что можно сделать, потому что, чем больше он научит людей, тем больше в стране будет специалистов в области архитектурной обработки камня», — заявила собеседница агентства.

Участником чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills можно стать лишь один раз, поэтому в любой компетенции очень высокий уровень конкуренции, потому что для всех это единственный шанс в жизни.

В течение четырех соревновательных дней на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» сборной предстоит выполнить задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии для оценки профессионализма.

У Ильмира в компетенции десять соперников-конкурсантов из таких стран, как Венгрия, Франция, Великобритания, Бразилия, Швейцария, Корея, Япония, Германия, Австрия, Китай.

Соревнование проходит следующим образом:

- конкурсанты получают конкурсное задание, выполняют его и отправляют законченную или незаконченную работу к установленному сроку;

— группа экспертов оценивает конкурсные задания, выполненные участниками, в соответствии со стандартами WSI;

— на основе информационной системы выполняется подсчет результатов и генерируется список победителей;

— победители награждаются на церемонии закрытия 27 августа.

«Специалист по архитектурной обработке камня вручную и с помощью механизмов обрабатывает каменный материал, придавая ему необходимую форму, а затем из обработанных камней создает конструкции. Участник работает с натуральным камнем, от гранита до мрамора, высекая из него элементы, а также вырезает и гравирует надписи. Для создания из камня великолепных по красоте работ, которые будут радовать многие поколения людей, требуется высокий уровень компетенции, увлеченность, творческий подход, скрупулезность и умение находить решение поставленных задач. Глубокое знание геологии, материалов, технологических процессов и методов строительства, как старинных, так и современных, также имеют принципиальное значение для успеха в этой сфере профессиональной деятельности», — отметили организаторы чемпионата.

Спектр выполняемых проектов — от обычных культовых сооружений до готических соборов, от простых, но имеющих большое значение зданий коммерческого и муниципального назначения до шедевров архитектуры, составляющих культурное наследие страны. Специалист по архитектурной обработке камня также работает над проектами новых зданий, как инновационными, так и классическими.

Как сообщало агентство «Башинформ», всего в составе национальной сборной России 63 конкурсанта из различных субъектов. В копилке Ильмира победа на V Национальном чемпионате в Краснодаре в 2017 году, участие в национальном чемпионате Франции, тренировки в городе Бразилиа (Бразилия).