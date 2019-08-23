Уфимцы продолжают рыбачить на пруду, где в прошлом году от удара током погиб рыбак

Фото: администрация г. Уфы

Фото: администрация г. Уфы

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцы, несмотря на все предупреждения спасателей, продолжают рыбачить на пруду, где в прошлом году от удара током погиб рыбак.

Пруд находится вдоль улицы Мечтателей в микрорайоне «Серебряный ручей» в Демском районе столицы. Жители даже обращаются в администрацию с просьбой облагородить пруд. Мол, они хорошо проводят время на берегу водоема, устраивают пикники и рыбачат, сообщает пресс-служба мэрии. Но, как говорят специалисты, это место не предназначено для рыбалки или любого другого отдыха горожан.

﻿«Находиться возле воды и тем более рыбачить на этом месте очень опасно, потому как прямо над водой находятся линии электропередачи. Напряжение — 10 тысяч вольт, — сказал начальник отдела капитального строительства администрации Демского района Рустам Нигматов. — Несчастный случай осенью прошлого года мало кого заставил задуматься о собственной безопасности. На проводах и по сей день висят поплавки, и каждый думает: несчастье может случиться с кем угодно, только не со мной. Это не водоем в ландшафтно-декоративном назначении. Он сформировался в результате заполнения дождевыми и грунтовыми водами котлована, образованного при отсыпке территории проезда и строящихся жилых домов микрорайона «Серебряный ручей».

По словам представителя администрации, на данном земельном участке генпланом застройки предусмотрено строительство дороги. Проект строительства автомобильных дорог по улицам Исследовательской, Генерала Кусимова, Мечтателей уже прошел госэкспертизу. Строительство начнется в скором времени. Дорожная артерия соединится с ул. Дагестанской, которая также будет расширена.

Тем временем, сотрудники Управления гражданской защиты города каждый день приезжают на пруд и проводят профилактические беседы с рыбаками. Но убедить людей в том, что такой отдых под линиями электропередачи опасен, удается не всех. Сейчас спасатели устанавливают здесь информационные таблички «Рыбалка запрещена. Опасно для жизни».