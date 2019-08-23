Фото: Ксения Калинина В Уфе перекроют дороги на улицах Ленина и Октябрьской Революции Фото: Ксения Калинина

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе будет перекрыто движение транспорта на улице Ленина на участке от улицы Пушкина до улицы Коммунистическая, а также на улице Октябрьской Революции на участке от улицы Ленина до улицы Советской. Время ограничения — с 18.00 часов 31 августа до 23.00 часов 1 сентября.

Такая мера вводится в связи с проведением фестиваля «Мой любимый город». На время действия ограничения движения на указанном участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

Администрация г. Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.