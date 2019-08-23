В Башкирии незаконная свалка отравила почву тяжелыми металлами
В Башкирии незаконная свалка отравила почву тяжелыми металлами Фото: Олег Яровиков
УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Управление Россельхознадзора по Башкортостану обнаружило незаконную свалку в Архангельском районе. Земля сельхозназначения оказалась отравлена опасными химическими соединениями.
Участок земли вблизи деревни Орловка общей площадью 500 квадратных метров захламлен бытовым и промышленным мусором.
Был произведен отбор пробы почвы для исследования в химико-токсикологической лаборатории Референтного центра Россельхознадзора. Анализ образцов показал высокое содержание в них тяжелых металлов: меди, цинка и нитратов.
«Загрязнение и захламление плодородного слоя почвы данного участка стали причиной отравления ее опасными химическими соединениями и порчи земель сельскохозяйственного назначения, — сообщили в центре. — Дальнейшее использование земельного участка по целевому назначению невозможно без проведения многолетнего комплекса мер по рекультивации. Опасность поступления в окружающую среду тяжёлых металлов определяется тем, что в отличие от органических загрязнителей, они не разрушаются, а переходят из одной формы в другую, в частности, включаются в состав солей, оксидов, металлоорганических соединений».По факту размещения несанкционированного навала отходов в отношении главы сельского поселения Орловский составлен протокол.