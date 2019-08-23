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В Башкирии незаконная свалка отравила почву тяжелыми металлами

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии незаконная свалка отравила почву тяжелыми металлами Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Управление Россельхознадзора по Башкортостану обнаружило незаконную свалку в Архангельском районе. Земля сельхозназначения оказалась отравлена опасными химическими соединениями.

Участок земли вблизи деревни Орловка общей площадью 500 квадратных метров захламлен бытовым и промышленным мусором.

Был произведен отбор пробы почвы для исследования в химико-токсикологической лаборатории Референтного центра Россельхознадзора. Анализ образцов показал высокое содержание в них тяжелых металлов: меди, цинка и нитратов.

﻿«Загрязнение и захламление плодородного слоя почвы данного участка стали причиной отравления ее опасными химическими соединениями и порчи земель сельскохозяйственного назначения, — сообщили в центре. — Дальнейшее использование земельного участка по целевому назначению невозможно без проведения многолетнего комплекса мер по рекультивации. Опасность поступления в окружающую среду тяжёлых металлов определяется тем, что в отличие от органических загрязнителей, они не разрушаются, а переходят из одной формы в другую, в частности, включаются в состав солей, оксидов, металлоорганических соединений».
По факту размещения несанкционированного навала отходов в отношении главы сельского поселения Орловский составлен протокол.

Теги: несанкционированные свалки
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