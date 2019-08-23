Фото: КРО РГО РИА Крым Ученые из Уфы исследуют древние микроорганизмы, обнаруженные в пещере «Таврида» Фото: КРО РГО РИА Крым

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Неизвестные микроорганизмы, которыми пронизаны минералы в крымской пещере «Таврида», будут исследовать ученые из Уфы. Группа микробиологов и минералогов отправится на полуостров в ближайшие выходные.

«Берутся достаточно дорогие реактивы, чтобы на месте законсервировать микроорганизмы, ничего не потерять», — объяснил председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин РИА Новости Крым.

По словам специалистов, микроорганизмы с виду похожи на плесень. Под микроскопом ученые рассмотрели микробные маты. Предположительно, микроорганизмы могут оказаться очень древними.