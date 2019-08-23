Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.61 ↓

EUR 72.83 ↑

23 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ученые из Уфы исследуют древние микроорганизмы, обнаруженные в пещере «Таврида»

ОБЩЕСТВО
Фото: КРО РГО РИА Крым

Ученые из Уфы исследуют древние микроорганизмы, обнаруженные в пещере «Таврида» Фото: КРО РГО РИА Крым

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Неизвестные микроорганизмы, которыми пронизаны минералы в крымской пещере «Таврида», будут исследовать ученые из Уфы. Группа микробиологов и минералогов отправится на полуостров в ближайшие выходные.

«Берутся достаточно дорогие реактивы, чтобы на месте законсервировать микроорганизмы, ничего не потерять», — объяснил председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин РИА Новости Крым.

По словам специалистов, микроорганизмы с виду похожи на плесень. Под микроскопом ученые рассмотрели микробные маты. Предположительно, микроорганизмы могут оказаться очень древними.

Теги: ученые, микроорганизмы, Крым, пещера
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии разыскивается водитель машины, сбивший насмерть пешехода
Госавтоинспекция Башкирии разыскивает водителя, виновного в гибели пешехода. На 116 км автодороги Уфа - Оренбург был обнаружен труп мужчины. На месте п
«Зенит» без Семака, на трибунах Черчесов: «Уфа» собирает аншлаг на матч 7 тура РПЛ
В эту субботу, 24 августа, футбольный клуб «Уфа» принимает «Зенит» в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги. На матче болельщиков ждет масса интересног
С ректором Уфимского авиационного технического университета не продлили трудовой договор
Трудовой договор с ректором Уфимского государственного авиационного технического университета Николаем Криони будет прекращен с 5 сентября 2019 года. Со
УГАТУ возглавит экс-министр экономического развития Башкирии
Уфимский государственный авиационный технический университет временно возглавит экс-министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков. Он будет р
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть