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Рейс из Уфы в Москву задерживается более чем на 6 часов

ОБЩЕСТВО
Фото: Ред Вингс

Рейс из Уфы в Москву задерживается более чем на 6 часов Фото: Ред Вингс

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Рейс авиакомпании «Ред Вингс» из Уфы в Москву задерживается более чем на шесть часов. Согласно информации онлайн-табло аэропорта башкирской столицы, самолет должен был вылететь в 06.30 утра 23 августа. Однако вылет воздушного судна в аэропорт «Домодедово» перенесли на 13.30.

Официальные комментарии от авиакомпании по причине задержки рейса не поступали. Предварительная причина — позднее прибытие самолета.

Теги: задержка рейса, Уфа, Москва, Домодедово
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