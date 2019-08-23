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Какие льготы полагаются школьникам из малообеспеченных многодетных семей в Башкирии?

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Какие льготы полагаются школьникам из малообеспеченных многодетных семей в Башкирии? Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии законодательством предусмотрен ряд льгот для многодетных малообеспеченных семей, в которых воспитываются школьники.

Как сообщили в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан, во-первых, родители имеют право на компенсацию затрат на покупку школьной формы. Этой льготой можно пользоваться раз в два года. Во-вторых, учащиеся могут бесплатно питаться в школьной столовой. Еще одна мера касается первоклассников: перед началом учебного года им выдается полный набор школьно-письменных принадлежностей, включая ранец.

Льготы полагаются семьям, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей (до 18 лет) и в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Для получения льгот нужно принести все необходимые документы в школу, где учится ребенок. Как правило, требуется написать заявление, предъявить паспорт, справку, подтверждающую малоимущий статус семьи, чек из магазина (при получении компенсации за школьную форму).

Подробно механизм предоставления льгот прописан в Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля 2019 года.

Теги: льготы и компенсации, многодетные семьи
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