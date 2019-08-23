УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе временно перекроют участок дороги по улице Миннигали Губайдуллина. Время ограничения — с 20.00 часов 23 августа до 08.00 26 августа. Будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Миннигали Губайдуллина в районе административного здания № 8 корпус 13.

Как сообщили в городской администрации, данная мера будет принята в связи со строительством тепловой сети и подключением к коммуникациям многоквартирных домов нового жилого комплекса по улице Степана Злобина.

МУП УИС приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.