Мария Изотова из Стерлитамака завоевала «золото» на чемпионате Германии по бальным танцам

Фото: https://cityopen.ru

Фото: https://cityopen.ru

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Дмитрий Челпанов и Мария Изотова завоевали золотые медали на соревновании «Восходящих звезд» в европейской программе на Открытом чемпионате в Германии, сообщает портал cityopen.

Традиционный турнир по танцевальному спорту «German Open Championships 2019» включал в себя соревнования всех возрастных групп от детей до профессионалов, рейтинговые международные соревнования и очередной этап серии GrandSlam по европейской и латиноамериканской программе.

Мария Изотова занимается танцами 14 лет. В паре с Дмитрием Челпановым танцует с мая 2019 года. За плечами у девушки из Стерлитамака огромное количество международных соревнований, в том числе чемпионаты Германии, России, Австрии, Европы и мира. В октябре пару ждёт важный турнир — чемпионат мира среди спортсменов в возрасте до 21 года.

﻿«В Стерлитамаке очень хорошая и качественная школа танцев. Например, клуб «Вдохновение» воспитал огромное количество профессиональных танцоров. Но для выступлений на международном уровне нужно тратить много времени, сил, финансов. Я считаю, что в любом городе, точке планеты можно добиться высоких результатов, главное — желание и трудолюбие», — цитирует издание слова Марии.