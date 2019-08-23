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Владимир Путин поручил проработать меры по обеспечению жильем молодых ученых

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Владимир Путин поручил проработать меры по обеспечению жильем молодых ученых Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры по обеспечению жильем молодых ученых. Такое поручение президент дал по итогам встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Ельцина, сообщается на сайте Кремля.

«Разработать меры, направленные на создание условий для обеспечения жильем молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования — кандидатов и докторов наук», — говорится в документе. Доклад об исполнении этого поручения президенту должен быть представлен до 1 октября.

Добавим, в Башкирии для привелчения молодых ученых к перспективным научным разработкам в рамках нацпроекта «Наука» создается Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня и планируется построить межвузовский кампус.

По предварительным подсчётам, общая стоимость межвузовского кампуса составит 11 млрд рублей. Причём финансирование проекта планируется за счет федеральных и республиканских средств в соотношении 80 и 20 процентов, соответственно.Необходимость такого проекта вполне оправдана, считает ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

«Вопрос инфраструктуры — один из главных, нужно создавать территории комфорта, тогда регион станет привлекательным. Только так к нам потянутся и студенты, и квалифицированные кадры. Реализация данного проекта позволит нам решить системные проблемы высших образовательных учреждений — это материально-техническое обеспечение и нехватка мест в студенческих общежитиях. И такое комплексное решение проблемы позволит нам решить сразу несколько задач, в том числе и с оттоком студентов», — выразил уверенность руководитель вуза.Добавим, в федеральном бюджете на 2019 год и на 2020–2021 годы средства на реализацию федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» предусмотрены в следующих соотношениях: на 2019 год — 5,022 млрд рублей, на 2020 год — 11,429 млрд рублей, на 2021 год — 7,115 млрд рублей.

Теги: жилье, молодые ученые, Владимир Путин
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