В Белорецком районе Башкирии в один день пропали сразу четыре грибника

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»,/.

В Башкирии начался период сбора грибов. Это «горячая» пора для сотрудников Аварийно-спасательной службы, так как спасателям не редко приходится выезжать на поиски заблудившихся любителей «тихой охоты». Так, в один день в Белорецком районе Башкирии пропали сразу четыре грибника.

По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, первое сообщение о пропаже около деревни Серменево мужчины и женщины поступило вечером 21 августа. На их поиски незамедлительно выехал отряд спасателей.

«Грибники смогли скинуть свои координаты и спасателям оперативно удалось найти заблудившихся. Однако, не успели спасатели вернуться на службу, как поступило второе сообщение о том, что в лесу около села Новоабзаково при сборе грибов потерялась еще одна пара. На этот раз поиски осложнялись темным временем суток и продолжались всю ночь. К счастью, утром мужчина с женщиной вернулись самостоятельно», — рассказали спасатели.