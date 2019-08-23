Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.61 ↓

EUR 72.83 ↑

23 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Белорецком районе Башкирии в один день пропали сразу четыре грибника

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»,/.

В Башкирии начался период сбора грибов. Это «горячая» пора для сотрудников Аварийно-спасательной службы, так как спасателям не редко приходится выезжать на поиски заблудившихся любителей «тихой охоты». Так, в один день в Белорецком районе Башкирии пропали сразу четыре грибника.

По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, первое сообщение о пропаже около деревни Серменево мужчины и женщины поступило вечером 21 августа. На их поиски незамедлительно выехал отряд спасателей.

«Грибники смогли скинуть свои координаты и спасателям оперативно удалось найти заблудившихся. Однако, не успели спасатели вернуться на службу, как поступило второе сообщение о том, что в лесу около села Новоабзаково при сборе грибов потерялась еще одна пара. На этот раз поиски осложнялись темным временем суток и продолжались всю ночь. К счастью, утром мужчина с женщиной вернулись самостоятельно», — рассказали спасатели.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, грибники, поиски пропавших
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии разыскивается водитель машины, сбивший насмерть пешехода
Госавтоинспекция Башкирии разыскивает водителя, виновного в гибели пешехода. На 116 км автодороги Уфа - Оренбург был обнаружен труп мужчины. На месте п
«Зенит» без Семака, на трибунах Черчесов: «Уфа» собирает аншлаг на матч 7 тура РПЛ
В эту субботу, 24 августа, футбольный клуб «Уфа» принимает «Зенит» в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги. На матче болельщиков ждет масса интересног
В Салавате начальник цеха упал с 5-метровой высоты по вине подрядчиков
В Салавате на строительной площадке комплекса каталитического крекинга произошел несчастный случай: начальник цеха, проверявший ход монтажа трубопроводо
С ректором Уфимского авиационного технического университета не продлили трудовой договор
Трудовой договор с ректором Уфимского государственного авиационного технического университета Николаем Криони будет прекращен с 5 сентября 2019 года. Со
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть