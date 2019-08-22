С ректором Уфимского авиационного технического университета не продлили трудовой договор

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Трудовой договор с ректором Уфимского государственного авиационного технического университета Николаем Криони будет прекращен с 5 сентября 2019 года. Соответствующий приказ выпустило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, информацию «Башинформу» подтвердил и председатель Совета ректоров вузов Башкирии, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин.

Временное исполнение обязанностей ректора с 6 сентября возлагается на Сергея Новикова до замещения должности ректора в установленном порядке, на срок не более года.

Ранее Сергей Новиков работал министром экономического развития Башкортостана. Покинул должность в правительстве республики 25 апреля 2019 года по собственному желанию. Был награжден почетным званием «Заслуженный экономист Республики Башкортостан».

В середине июля 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности директора ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики» (ГМЦ Росстата).

Новиков Сергей Владимирович родился 8 декабря 1977 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1997 году менеджером НПП «Уралавиаспецтехнология».

В 1999 году – финансовый менеджер ООО «НПП Имплантер».

В 1999-2004 годах – ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника отдела Министерства экономической и антимонопольной политики Республики Башкортостан.

В 2004 году – начальник сводного отдела прогнозирования развития промышленности Министерства экономического развития и промышленности Республики Башкортостан.

В 2004-2005 годах – главный специалист отдела прогнозирования социально-экономического развития Управления экономического развития и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2005-2006 годах – заведующий отделом прогнозирования социально-экономического развития Управления экономического развития и социальной политики Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2006-2008 годах – заместитель начальника Управления экономического развития и социальной политики – заведующий отделом экономической экспертизы и анализа Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2008-2009 годах – заместитель заведующего отделом экспертизы Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2009-2010 годах – начальник Экспертно-аналитического управления Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2010-2015 годах – председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по размещению государственных заказов.

С 2015 по апрель 2019 года возглавлял Министерство экономического развития Республики Башкортостан.