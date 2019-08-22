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В Белебеевском районе Башкирии состоится праздник «Пчелотуй»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Белебеевском районе Башкирии состоится праздник «Пчелотуй» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Белебеевском районе Башкирии в селе Метевбаш 7 сентября состоится традиционный праздник пчеловодов — «Пчелотуй».

Как сообщил информационному агентству «Башинформ» один из организаторов, пчеловод Марат Зайруллин, на празднике будет работать медовая ярмарка, организуют дегустацию медов. Планируется участие именитых пчеловодов России, у которых можно будет получить консультацию по актуальным вопросам пчеловождения.

«В этом году у пчеловодов Белебеевского района мало меда. Подвела погода. Липа не цвела: пострадала от нашествия насекомых-вредителей, которые объели все цветы. Но мы не отчаиваемся, с надеждой смотрим в будущее», — сказал Марат Зайруллин.

Для гостей «Пчелотуя» будет работать полевая кухня и покажут концерт артисты местной самодеятельности.

Начало праздника в 11 часов.

Теги: пчеловоды, пчелотуй
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