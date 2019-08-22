В Полпредстве Башкирии в Москве презентовали «медовые путешествия»

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Полномочном представительстве Башкортостана в Москве состоялась презентация башкирского меда и «медовых» путешествий в республику.

Для команды организаторов это первый опыт продвижения апитуризма, они рассчитывают, что «медовые» маршруты могут стать основой туристического бизнеса в Башкирии. Москвичей и экспертов в области туризма интересовало, чем отличается башкирский мед от остальных, в чем уникальность разновидности бурзянской пчелы, перспективы путешествий в медовый край и как можно охотиться на дикий мед.

«Национальные ремесла и самобытность — неизведанное и таинственное для наших гостей. Эта исключительность и может стать точкой притяжения», — отметил директор ООО «Велком» Загир Кутлучурин.

По мнению Антона Сергеева, шеф-редактора журнала «Отдых в России», члена Экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по спорту, туризму и делам молодежи, сегодня Башкирия является одним из регионов-лидеров по развитости инфраструктуры и по туристическому потенциалу. Это связано с удачным географическим местоположением и природными факторами.

«Богатая природа, известные бренды, как башкирский мед и другие факторы несомненно влияют на интерес к республике туристов, в том числе и иностранных. Я недавно путешествовал на автомашине по Башкирии, и эта поездка принесла радостные ощущения: ухоженные дома, хорошие дороги, табуны лошадей, которые пасутся на полях. И можно выйти из машины, подойти к животным. Всё это создает светлую картину и чувство безопасности, спокойствия. По крайней мере, так было у меня. И поэтому республику можно рекомендовать для путешествий, в том числе на автомобиле», — отметил Антон Сергеев.

Антон Сергеев особо подчеркнул, что в Башкортостане сохранилась бурзянская пчела и это важное конкурентное преимущество. И это надо пропагандировать, об этом нужно рассказывать. Только бурзянская пчела дает тот самый мед, который собирается раз в год и является тем самым эксклюзивным продуктом, которого нет нигде в мире.

Один из участников презентации потомственный пчеловод Фанис Халилов — руководитель колодно-бортевой пасеки надеется на успешное сотрудничество со столичными туроператорами. Пять лет назад он начал воплощать мечту о пасеке, как у родного деда. Вырубил 50 колод, их постепенно заселили пчелы.

Руководитель ООО «Башкирские пасеки» Сергей Мулюков считает, что открытие современных лабораторий в регионе позволит увеличить экспортную составляющую и это будет хорошим вкладом в развитие экономики и импортозамещения в сельском хозяйстве.

Эксперт по корпоративным турам туроператора RussiaDiscovery Константин Анучин уверен, что свой туристический потенциал Башкортостану еще придется открывать.

«Несомненно, мед будет являться одним из ключевых брендов башкирской земли, но нужно искать новые, не менее интересные ключевые точки притяжения туристического потенциала. Нужно развивать инфраструктуру, рассказывать о своей земле на выставках за рубежом. Ведь на территории есть огромный исторический пласт для составления экскурсионных туров, объекты природного наследия могут составить конкуренцию Кавказу, Крыму, Алтаю, что способствует экотуризму, активным видам отдыха. Территория может принимать значительно больше туристов как отечественных, так и зарубежных только потому, что культура гостеприимства в крови жителей региона. Нам надо найти точки соприкосновения с местными туристическими операторами и создать маршруты, рассказывающие об истории региона, показывающие культурное и природное наследие и нацеленные на возвратность туристов в регион», — пояснил эксперт.