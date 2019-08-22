В Уфе пройдет второй гастрономический фестиваль «Есть!»

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Второй масштабный фестиваль «Есть!» пройдет в Уфе 31 августа и 1 сентября на площади Гостиного Двора.

Рестораны, кафе и кофейни Уфы будут продавать свои самые знаковые блюда, которые они приготовят в специальных павильонах. Гостей будут развлекать музыкальные группы, детские аниматоры, художники. Рядом пройдет большой дизайн-маркет — ярмарка авторских вещей.

В прошлом году фестиваль за два дня посетили 37 тысяч человек, приняли участие 38 ресторанов, кафе и баров, а развлекали гостей 11 лучших кавер-групп Уфы.

В этом году организаторы ожидают около 60 тысяч гостей, более 50 ресторанов, кафе и баров. В дни проведения фестиваля состоится гала-концерт музыкантов самых разных направлений, будет работать большая детская зона, для взрослых пройдут мастер-классы от профессионалов кухни и бара.