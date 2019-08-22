Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.26 ↓

EUR 73.49 ↑

22 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Свалку возле Уфимского аэропорта ликвидировали после сигнала ОНФ

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

Фото: Минэкологии РБ

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня региональный оператор по обращению с отходами — Спецавтохозяйство по уборке города Уфы, ликвидировало свалку возле Уфимского аэропорта. Об этом «Башинформу» сообщили в Уфимском территориальном управлении Минэкологии республики.

Как сообщало ранее агентство, объект, заваленный строительным и бытовым мусором, деталями от разобранных автомобилей, твердыми коммунальными и пищевыми отходами находился в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы. Сигнал об обнаруженной свалке поступил от активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта. По мнению общественников, свалка могла привлекать птиц, которые, в свою очередь, представляют опасность для самолетов. Доказательство тому — недавний случай с жесткой посадкой самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье.

«Фронтовики» обратились к региональному оператору зоны №1 с призывом ликвидировать эту незаконную свалку. Сегодня мусор уже вывезен, территория очищена от отходов.

Как рассказала начальник Уфимского территориального управления Минэкологии РБ Елена Фазылова, на данной территории проводятся предупредительные меры по выявлению мест несанкционированного размещения отходов и скопления птиц.

﻿«Управление совместно с представителями администрации Уфимского района ежедневно проводит рейды, в ходе которых контролируется состояние прилегающей территории в радиусе 15 км от аэропорта «Уфа». По выявленным местам несанкционированных свалок и навалов мусора, в основном в районах садовых товариществ, материалы для принятия мер переданы в администрацию Уфимского района. В случае обнаружения таких мест просим жителей оперативно сообщать в Минэкологии по круглосуточному номеру телефона: 272-74-21, желательно с приложением фото и видеофиксации. В рабочее время об обнаруженных навалах мусора можно сообщать по телефону: 218-04-40 в Уфимское территориальное управление министерства», — сказала Елена Фазылова.
.

Теги: несанкционированные свалки
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на пятилетнюю девочку упал шкаф, ребенок погиб
В Стерлитамаке в результате несчастного случая погибла пятилетняя девочка. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, девочка вместе с шестилетним брат
Башкирия в федеральных СМИ: Почему освобождают приговоренных к расстрелу, деньги на хоспис
В Поволжье в новом учебном году первых учеников примут 23 новые школы. Больше всего школ откроется в Башкирии. Много новых школ. По данным ИА REGNUM, в
В Уфе женщину, сбившую насмерть 9-летнего велосипедиста, приговорили к двум годам условно
Сегодня в Уфе, в Советском районном суде вынесли приговор женщине-водителю, сбившей насмерть 9-летнего мальчика велосипедиста, сообщают «Вести». Как ин
Парламент Башкирии внес в Госдуму проект закона об ужесточении штрафов для юрлиц
Госсобранием Башкортостана в Госдуму внесен проект закона, нацеленный на повышение ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты налогов путем непредставл
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть