Свалку возле Уфимского аэропорта ликвидировали после сигнала ОНФ

Фото: Минэкологии РБ





Фото: Минэкологии РБ

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня региональный оператор по обращению с отходами — Спецавтохозяйство по уборке города Уфы, ликвидировало свалку возле Уфимского аэропорта. Об этом «Башинформу» сообщили в Уфимском территориальном управлении Минэкологии республики.

Как сообщало ранее агентство, объект, заваленный строительным и бытовым мусором, деталями от разобранных автомобилей, твердыми коммунальными и пищевыми отходами находился в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы. Сигнал об обнаруженной свалке поступил от активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта. По мнению общественников, свалка могла привлекать птиц, которые, в свою очередь, представляют опасность для самолетов. Доказательство тому — недавний случай с жесткой посадкой самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье.

«Фронтовики» обратились к региональному оператору зоны №1 с призывом ликвидировать эту незаконную свалку. Сегодня мусор уже вывезен, территория очищена от отходов.

Как рассказала начальник Уфимского территориального управления Минэкологии РБ Елена Фазылова, на данной территории проводятся предупредительные меры по выявлению мест несанкционированного размещения отходов и скопления птиц.

﻿«Управление совместно с представителями администрации Уфимского района ежедневно проводит рейды, в ходе которых контролируется состояние прилегающей территории в радиусе 15 км от аэропорта «Уфа». По выявленным местам несанкционированных свалок и навалов мусора, в основном в районах садовых товариществ, материалы для принятия мер переданы в администрацию Уфимского района. В случае обнаружения таких мест просим жителей оперативно сообщать в Минэкологии по круглосуточному номеру телефона: 272-74-21, желательно с приложением фото и видеофиксации. В рабочее время об обнаруженных навалах мусора можно сообщать по телефону: 218-04-40 в Уфимское территориальное управление министерства», — сказала Елена Фазылова.