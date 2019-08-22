В Татарстане решается вопрос изучения в школе башкирского языка

















УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Татарстане решается вопрос изучения башкирского языка. Процесс обсуждения создания башкирского класса в одной из средних школ города Набережные Челны возобновился после встречи врио Главы Башкортостана Радия Хабирова с башкирами регионов России.

21 августа в Набережных Челнах состоялась встреча руководителей министерств образования Республики Башкортостан и Республики Татарстан, Всемирного курултая башкир с жителями города по вопросу организации изучения башкирского языка. Делегация из Республики Башкортостан приняла участие в работе августовского педсовета г. Набережные Челны, провела ряд встреч с Министерством образования РТ, челнинским муниципалитетом и педагогами, сообщили в пресс-службе исполкома Всемирного курултая башкир.

Представители Башкортостана поделились опытом по созданию условий для изучения родных языков. В республике изучаются 14 родных языков, обучение ведется на шести языках народов Башкортостана.

Была организована встреча и с родителями. В доме дружбы народов «Родник» собрались более 100 человек. Председатель Президиума МСОО Всемирный курултай (конгресс) башкир Эльвира Аиткулова и и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин, первый заместитель министра образования РТ Ильсур Хадиуллин, заместитель руководителя исполкома Курултая г. Набережные Челны Рамиль Халимов обсудили с родителями и представителями башкирских организаций Татарстана возможности изучения родных языков и открытия башкирского класса в городе, ответили на вопросы родителей.

«Мы обсуждаем организацию полноценного преподавания башкирского языка в одной из набережно-челнинских школ. Муниципалитет предлагает еще создать группу в детском саду», — прокомментировала агентству «Башинформ» итоги поездки Эльвира Аиткулова.

В поддержку языковой среды Айбулат Хажин передал мэру города Наилю Магдееву подарок для города — сертификат на оформление кабинета башкирского языка в какой-либо из челнинских школ. Башкирская общественная организация «Шонкар» и фольклорный ансамбль «Гульназира» получили новые сценические костюмы, элементы госсимволики для оформления кабинета обществоведения.

Как ранее сообщало ИА «Башинформ», в прежние годы преподавание на башкирском языке в школе велось, а потом было передано в ведение Воскресной школы. Но на сегодня многие родители башкирских семей обратились с заявлениями о желании изучать свой родной язык.

На встрече присутствовали и дети. Для них Всемирный курултай башкир совместно с телерадиоканалом «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ подготовил сюрприз. Юные журналисты и артисты канала «Тамыр» также приехали в г. Набережные Челны. «Тамыр» организовал интерактивную игровую программу, занимательные конкурсы, концертную программу. В играх участвовали не только дети, но и их родители. По итогам поездки в Челны будет подготовлен специальный выпуск проекта «Это мы».

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Дни башкирской культуры и просвещения в Республике Татарстан».