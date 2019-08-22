Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.26 ↓

EUR 73.49 ↑

22 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимцы путают расположение цветов флага России - опрос

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Уфимцы путают расположение цветов флага России - опрос Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

22 августа российскому триколору исполнилось 350 лет. Создателем его выступил Петр I, который в 1705 году своим указом обязал все торговые суда плавать только под бело-сине-красным флагом. Причем император придумал это расположение и цвета лично. Государственным же это бело-сине-красное полотнище официально стало только в конце XIX века — в 1896 году.

Однако День флага был учрежден в честь восстановления 22 августа 1991 года исторического триколора. До этого символом Советской России был красный стяг, на котором были расположены серп и молот.

Агентство «Башинформ» решило выяснить, а помнят ли об этом дне жители Уфы и знают ли они расположение цветов на государственном символе России и их значение.

Теги: День российского флага, Уфа, опрос
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на пятилетнюю девочку упал шкаф, ребенок погиб
В Стерлитамаке в результате несчастного случая погибла пятилетняя девочка. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, девочка вместе с шестилетним брат
Башкирия в федеральных СМИ: Почему освобождают приговоренных к расстрелу, деньги на хоспис
В Поволжье в новом учебном году первых учеников примут 23 новые школы. Больше всего школ откроется в Башкирии. Много новых школ. По данным ИА REGNUM, в
В Уфе женщину, сбившую насмерть 9-летнего велосипедиста, приговорили к двум годам условно
Сегодня в Уфе, в Советском районном суде вынесли приговор женщине-водителю, сбившей насмерть 9-летнего мальчика велосипедиста, сообщают «Вести». Как ин
Парламент Башкирии внес в Госдуму проект закона об ужесточении штрафов для юрлиц
Госсобранием Башкортостана в Госдуму внесен проект закона, нацеленный на повышение ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты налогов путем непредставл
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть