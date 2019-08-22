Фото: Олег Яровиков Уфимцы путают расположение цветов флага России - опрос Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

22 августа российскому триколору исполнилось 350 лет. Создателем его выступил Петр I, который в 1705 году своим указом обязал все торговые суда плавать только под бело-сине-красным флагом. Причем император придумал это расположение и цвета лично. Государственным же это бело-сине-красное полотнище официально стало только в конце XIX века — в 1896 году.

Однако День флага был учрежден в честь восстановления 22 августа 1991 года исторического триколора. До этого символом Советской России был красный стяг, на котором были расположены серп и молот.

Агентство «Башинформ» решило выяснить, а помнят ли об этом дне жители Уфы и знают ли они расположение цветов на государственном символе России и их значение.