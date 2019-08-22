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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Арт-объект «Я люблю Уфу» раскрасили в поддержку Уфимского международного марафона

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УММ

Арт-объект «Я люблю Уфу» раскрасили в поддержку Уфимского международного марафона Фото: пресс-служба УММ

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Арт-объект «Я люблю Уфу» на площади двух фонтанов окрасили в цвета Уфимского международного марафона (УММ), который в пятый раз пройдет в столице Башкирии 1 сентября. Сегодня УММ входит в десятку крупнейших марафонов России и Топ-100 брендов Республики Башкортостан. Уфимский марафон — самое главное и заключительное событие республиканской серии забегов Bashrun, среди которых полумарафоны в Сибае, Октябрьском, Благовещенске, Янауле.

За пять лет участниками марафона стало более 15 тысяч человек из 18 стран, 45 регионов и 220 городов. В этом году в забегах принимают участие 5 тысяч человек из 30 стран.

В рамках проведения нынешнего Уфимского международного марафона пройдет масштабный праздник «Уфа – спортивная столица». Гостей ожидает три блока мероприятий: городской праздник, деловой форум «Спортивная Россия», на время которого Уфа станет центром спортивной индустрии России, и собственно марафон.⠀

На городском празднике пройдут бои по миксфайту, чемпионат по бодибилдингу, байк-шоу, уличный баскетбол, шоу самого сильного человека нашей республики Эльбруса Нигматуллина и другие развлекательные программы с участием звезд российской и международной эстрады.

Форум объединит порядка 300 человек — представителей органов государственной власти, лидеров общественных движений, политиков, руководителей международных организаций и экспертов мирового уровня. В его рамках будут обсуждаться основные вопросы развития спортивной индустрии, физического воспитания и активного долголетия, кадровый потенциал.

Комментатором марафона станет Дмитрий Губерниев. Перед стартом пройдёт разминка для участников с олимпийскими чемпионами, завершатся забеги торжественной церемонией награждения лучших и вечеринкой финишеров.

В числе забегов по номинациям спортивного праздника: семейный — «Мама, папа, я — спортивная семья», корпоративный забег республиканского бизнеса, специальный забег от партнера «Рэд Булл», забег регионов России, а также забег на звание «Самый спортивный мэр».

«В ближайшие пять лет Республика Башкортостан должна войти в первую пятерку регионов России по уровню развития спорта и вовлеченности населения в здоровый образ жизни», — уверенно заявляют организаторы.

Теги: уфимский марафон
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