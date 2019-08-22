Башкирия в федеральных СМИ: Призывал к «войне против москалей», по референдумным сценариям

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин обновил состав совета по местному самоуправлению. От Поволжья в совет вошла глава сельского поселения Башкирии.

Для развития местного самоуправления. Как информировало ИА REGNUM, в обновлённый состав президиума совета при президенте России по развитию местного самоуправления вошёл мэр Казани Ильсур Метшин. Отмечается, что из шести «новичков» он — единственный градоначальник. Помимо президиума глава государства обновил также муниципальные, региональные блоки совета. От Поволжья в региональную часть совета входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «В муниципальной части ПФО представляют глава Сарова Алексей Голубев и глава сельского поселения Николаевский сельсовет Кармаскалинского района Башкирии Равиля Култыгина», — рассказали в агентстве. Задача совещательного органа — развитие местного самоуправления.

Выборная кампания по референдумным сценариям. Эксперты Фонда развития гражданского общества считают, что во всех 16 регионах, где в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы глав субъектов, избирательные кампании проходят по референдумным сценариям. Об этом передали в ТАСС. «Эксперты фонда полагают, что перед выборами особенно крепкими представляются позиции врио главы Башкортостана Радия Хабирова, врио главы Забайкалья Александра Осипова, врио губернатора Курской области Романа Старовойта и врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — говорится в сообщении.

НОЦ мирового уровня. Власти Башкирии планируют создать в регионе научно-образовательный центр, который займется разработками цифровых и интеллектуальных производственных технологий, направленных на повышение эффективности добычи, транспорта и глубокой переработки углеводородного сырья, узнала «Лента.ру». Как отмечается, специалисты центра будут работать над созданием роботизированных систем, систем машинного обучения и искусственного интеллекта, а также над получением новых материалов с заданными свойствами. По словам первого зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой, «создание в Башкортостане научно-образовательного центра мирового уровня будет способствовать формированию элементов новой системы организации науки и ускорению технологического развития не только нашей республики, но и всей страны», — цитирует издание и уточняет, что «сейчас власти республики готовят документы для подачи заявки на получение федерального гранта».

Требования к авиадвигателям могут изменить. Остановка двигателей из-за попадания птиц в самолет Airbus А321, совершивший 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле возле Жуковского, может привести к ужесточению требований к двигателям. Об этом в Уфе на всероссийском съезде по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики сообщил генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, пишет деловая газета «Взгляд». По его словам, сейчас при испытании больших двигателей российского производства симулируется попадание птицы весом 8 кг. Также для демонстрации надежности агрегата при попадании птичьей стаи в двигатель ПД-14 были заброшены 15 чаек. Конструкторам надо будет подстроиться под новые требования, добавил Иноземцев.

Окрыленные. «Р-Спорт» сообщил, что уфимский гандбольный клуб УГНТУ-ВНЗМ в сезоне-2019/20 чемпионата России выступит под новым именем «Акбузат». Как отмечается, клуб также поменял официальную эмблему, на которой теперь изображен Акбузат — крылатый конь из башкирской мифологии. «В минувшем сезоне российской суперлиги УГНТУ-ВНЗМ занял предпоследнее место в таблице», — уточняет спортпортал.

Об уровне сортировки мусора. По данным газеты «Коммерсантъ», в России есть только 15 предприятий, на которых извлекается более 20% вторичных материальных ресурсов для переработки. «Среди них три находятся в Башкирии, три — в Ленинградской области, два — в Ульяновской, по одному такому предприятию — в Москве, Ставропольском крае, а также Воронежской, Архангельской и Калужской областях». На них приходится около 3% мусора, образующегося в стране, сообщили в газете. Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году на переработку в России должно отправляться 36% всех отходов. Отмечается, что «без модернизации объектов и строительства новых будет невозможно достичь этой цели».

Когда и почему защитник «Уфы» решил перейти в «Зенит». «Газета.ру» приводит высказывания бывшего игрока «Уфы» Данила Кругового по поводу его перехода в петербургский «Зенит». «На защитника активно претендовал московский ЦСКА. Уфимская и столичная команды смогли прийти к соглашению по трансферу, однако сам футболист в последний момент сорвал сделку, перейдя в "Зенит"», — рассказали в издании. «Было много слухов в СМИ. Мне не хочется на них реагировать, но я поясню обстоятельства. Официальное предложение «Зенита» и другого клуба, который претендовал на меня, были сопоставимы, так что финансовый фактор никак не повлиял на мое решение», — написал Круговой в инстаграме.

Также в эксклюзивном интервью «СЭ» Круговой признался, что принял решение перейти в питерскую команду после беседы с гендиректором сине-бело-голубых Александром Медведевым и главным тренером Сергеем Семаком. «Беседа прошла пять дней назад», — уточнил Круговой.

Тем временем выяснилось, что бывший наставник «уфимцев» Сергей Семак пропустит матч сине-бело-голубых против «Уфы». Как передали на «Матч ТВ», «контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака на два матча РПЛ» «за оскорбление арбитров матча 6-го тура премьер-лиги с «Ахматом».

Осуждены за самосуд над ребёнком… Двое жителей Белебеевского района Башкирии осуждены за похищение соседского мальчика, сообщает News.ru, уточнив, что они получили условные сроки. Ранее один из подсудимых заподозрил 13-летнего соседа в краже мобильного телефона и, зайдя со знакомым домой к ребёнку, потребовал от него признания. После того как мальчик отказался, осуждённые увезли подростка в лесополосу, привязали его к дереву и уехали. К счастью, ребенок смог развязаться и вернулся домой. В итоге опекуны подростка написали заявление в полицию, сообщили подробности на новостном портале.

…И за призывы к «войне против москалей». «Сибайский городской суд Башкирии приговорил 55-летнего местного жителя Фларита Давлетшина за призывы к сепаратизму к 1,5 годам лишения свободы условно», — пишет «Новая газета». В газете говорится, что «он опубликовал в соцсетях пост о необходимости отделения Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Чувашской и Удмуртской республик от России. Для этого, как уточнили в ФСБ, он якобы предлагал использовать «в том числе насильственные, разрушительные действия», а также призывал «к войне против "москалей"». Отмечается также, что «Давлетшин признал вину и согласился с предъявленным обвинением».