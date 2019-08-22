Фото: Олег Яровиков В Уфе волонтеры раздали пассажирам электричек ленточки российского флага Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В День Государственного флага России волонтеры Башкортостанской пригородной пассажирской компании вручили юным пассажирам электричек ленточки в виде российского триколора и открытки с видами Башкирии. По традиции, акция состоялась на Уфимском железнодорожном вокзале и станции Дема. Попутно волонтеры — студенты уфимских вузов, рассказывали о значении каждого из цветов флага. Ребята узнали, что белый является символом благородства и откровенности; синий символизирует честность, верность, безупречность и целомудрие; красный означает смелость, мужество, великодушие и любовь к Родине.

Всего было роздано несколько десятков лент, сообщили в пресс-службе Башкортостанской ППК.