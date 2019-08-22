69 проектов некоммерческих организаций победили в конкурсе грантов Главы Башкирии

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Подведены итоги конкурса грантов Главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества, сообщает Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ. Всего на конкурс было подано 229 заявок. Грантовую поддержку получат 69 проектов.

Грантовый бюджет — 50 миллионов рублей — разделили между собой некоммерческие организации республики, доказавшие социальную эффективность своих проектов.

Наиболее крупные суммы — более одного миллиона рублей выиграли проекты:

«Международный кубок КВН в Республике Башкортостан-2019» (Клуб веселых и находчивых г. Уфы),

«Здоровый коллектив-здоровая республика» (РОО «Позитивная среда» в РБ),

«Живая сеть НКО» (Общественный фонд развития Уфы),

«Фестиваль социально активных семей РБ «Бери пример!» (АНО социальной поддержки населения «Импульс»),

«Следж едет в районы!» (Следж-хоккейный клуб «Башкирские пираты»),

«Выставка математики «Живая цифра» (АНО «Культурно-познавательный центр «ИНТЕЛЛЕКТУС»), «Республиканская премия имени Булата Султангареева-творческий конкурс среди учащейся молодежи, проводимой молодежной газетой «Йәшлек» РБ» (Союз журналистов РБ).

Также конкурсная комиссия признала достойными грантовых денег следующие проекты:

«Малозатратные формы досуга в период летнего отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подростков, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики» (Благотворительный фонд поддержки социального развития Мечетлинского района РБ),

«Виртуальный музей «Куюргазинцы — герои Победы» (Благотворительный фонд поддержки социального развития Куюргазинского района РБ),

«Очная служба знакомств «Семья» (Стерлитамакская организация Всероссийского общества инвалидов),

«Васильевские чтения» (марийская национально-культурная автономия «Эрвел Марий» Янаульского района),

«Центр «Социальный навигатор» (Ассоциация предпринимателей г. Салават),

«Радость быть вместе» (Благотворительный фонд поддержки социального развития ГО г. Агидель),

«#АЛГА: Акселератор лидеров и гражданских активистов» (Фонд поддержки и развития образования Стерлитамака),

«Парк молодоженов — шаг в счастливую семью» (Благотворительный фонд поддержки социального развития Чекмагушевского района) и другие.

Смогут реализовать свои новые идеи во благо общества уже хорошо знакомые жителям республики НКО.

Так, Региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «Содействие» использует более 800 тысяч рублей на развитие инклюзивной театральной студии «Без маски» с участием детей и молодежи с ментальной инвалидностью. Более 900 тысяч рублей потратит Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям «Особенные дети» на проект «Абилитация — первый шаг к здоровью малыша». Союз социальных педагогов и социальных работников РБ получит более 900 тысяч рублей на реализацию проекта «Образ жизни». Авторы проекта намерены заняться профилактикой профессионального выгорания специалистов, занятых в области социального обслуживания. Более 800 тысяч рублей пойдут на проект «Сердечные крышечки спешат на помощь!» от НКО «Чистая Уфа». Региональная общественная организация инвалидов «Аленький цветочек» откроет двери социально-терапевтических мастерских для детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в рамках проекта «Шаг вперед» — проект выиграл более 800 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Наши дети» победил в конкурсе с проектом «Наставничество для подростков в детских домах» и выиграл более 700 тысяч рублей.

С конкурсными проектами, выигравшими гранты Главы РБ, можно ознакомиться на информационном портале «Гранты РБ».