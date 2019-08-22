Фото: ИА «Башинформ» На базе Башкирского госуниверситета откроют математический центр мирового уровня Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 авг 2019.

Башкирский государственный университет в содружестве с двумя российскими вузами — Казанским (Приволжским) федеральным университетом и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва — откроет Международный математический центр Приволжского федерального округа. Вузы подписали соглашение о создании консорциума для работы над проектом и подготовили документы для участия в конкурсе.

Открытие в России математических центров мирового уровня — один из пунктов нацпроекта «Наука». Минобрнауки планирует создать к концу 2020 года не менее четырех таких центров на базе вузов и научных институтов. Главные задачи, которые они помогут решить, — это проведение прорывных фундаментальных исследований и вовлечение в эти исследования максимального количества молодых ученых и преподавателей вузов.

Сейчас Министерство науки и высшего образования РФ проводит конкурсный отбор на предоставление грантов для создания математических центров. Инициаторы создания ММЦ Приволжского федерального округа рассчитывают на успех своей заявки, ведь проект позволяет объединить усилия, опыт, основные фонды, интеллектуальную собственность, финансовые и организационные возможности сразу трех крупных университетов.

По мнению представителей вузов, создание центра позволит решать научные задачи, находящиеся на передовом крае науки, формировать ядро исследователей, научные школы и коллективы, объединенные общей системой взглядов, интересов и традиций. В центре планируют разрабатывать и внедрять образовательные и исследовательские программы (в том числе международные), развивать мобильность молодых ученых, проводить международные научные мероприятия, привлекать к работе ведущих ученых России и зарубежных стран. Все это ускорит интеграцию в мировую науку, повысит уровень научных проектов и исследований, поможет вовлечь молодежь в научно-исследовательскую работу и создать целостную систему подготовки научных и научно-педагогических кадров.