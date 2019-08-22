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В России могут запустить программу поддержки семей с детьми «Первосентябрьский капитал»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В России могут запустить программу поддержки семей с детьми «Первосентябрьский капитал» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России могут запустить программу поддержку семей с детьми «Первосентябрьский капитал». С таким предложением выступил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает RT.

Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он уверен, что позволить себе сборы ребенка в школу может не каждая семья, особенно в регионах. По его словам, родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.

Поэтому Чернышов предлагает запустить программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу.

Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», в Уфе родители в среднем на подготовку одного ребенка к новому учебному году потратили 8,4 тысячи рублей. Это четвертое место среди исследуемых городов. Первые три места по дороговизне достались Красноярску и Новосибирску (по 9 тысяч рублей), Москве (8700), Казани (8500).

Теги: поддержка семей с детьми
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