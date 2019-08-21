Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.26 ↓

EUR 73.49 ↑

22 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирию прибыли участники пробега «Дорогу молоку»

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостан прибыли участники автопробега «Дорогу молоку». Колонну, состоящую из 42 автомобилей, встретили на границе республики 21 августа.

В автопробеге принимают участие более сотни участников — экспертов молочной отрасли со всей России и некоторых зарубежных стран. До приезда в Башкирию они побывали в Кировской области и Удмуртии.

В Краснокамском районе для автоколонны устроили торжественный прием: башкирские красавицы в костюмах исполнили для гостей национальные танцы, угостили мёдом, баурсаком и кумысом, а также рассказали о башкирских традициях.

В настоящее время колонна находится на территории Чекмагушевского района, где эксперты молочного рынка посещают объекты сельхозпредприятия «Базы», крупнейшего производителя молока в регионе. Затем автоколонна во главе с директором Центра изучения молочного рынка Михаилом Мищенко ознакомится с проектом строящейся фермы «ЭкоНива» в селе Семено Макарово, затем заедет на Белебеевский молочный комбинат, Кумысную поляну, Стерлитамакский молочный комбинат.

«Конечной точкой автопробега станет Уфа, которая встретит всех гостей и жителей республики на традиционном семейном фестивале «Молочная страна-2019», — сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

Теги: автопробег
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на пятилетнюю девочку упал шкаф, ребенок погиб
В Стерлитамаке в результате несчастного случая погибла пятилетняя девочка. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, девочка вместе с шестилетним брат
Башкирия в федеральных СМИ: Почему освобождают приговоренных к расстрелу, деньги на хоспис
В Поволжье в новом учебном году первых учеников примут 23 новые школы. Больше всего школ откроется в Башкирии. Много новых школ. По данным ИА REGNUM, в
В Уфе женщину, сбившую насмерть 9-летнего велосипедиста, приговорили к двум годам условно
Сегодня в Уфе, в Советском районном суде вынесли приговор женщине-водителю, сбившей насмерть 9-летнего мальчика велосипедиста, сообщают «Вести». Как ин
Парламент Башкирии внес в Госдуму проект закона об ужесточении штрафов для юрлиц
Госсобранием Башкортостана в Госдуму внесен проект закона, нацеленный на повышение ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты налогов путем непредставл
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть