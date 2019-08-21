В Башкирию прибыли участники пробега «Дорогу молоку»

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостан прибыли участники автопробега «Дорогу молоку». Колонну, состоящую из 42 автомобилей, встретили на границе республики 21 августа.

В автопробеге принимают участие более сотни участников — экспертов молочной отрасли со всей России и некоторых зарубежных стран. До приезда в Башкирию они побывали в Кировской области и Удмуртии.

В Краснокамском районе для автоколонны устроили торжественный прием: башкирские красавицы в костюмах исполнили для гостей национальные танцы, угостили мёдом, баурсаком и кумысом, а также рассказали о башкирских традициях.

В настоящее время колонна находится на территории Чекмагушевского района, где эксперты молочного рынка посещают объекты сельхозпредприятия «Базы», крупнейшего производителя молока в регионе. Затем автоколонна во главе с директором Центра изучения молочного рынка Михаилом Мищенко ознакомится с проектом строящейся фермы «ЭкоНива» в селе Семено Макарово, затем заедет на Белебеевский молочный комбинат, Кумысную поляну, Стерлитамакский молочный комбинат.

«Конечной точкой автопробега станет Уфа, которая встретит всех гостей и жителей республики на традиционном семейном фестивале «Молочная страна-2019», — сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.