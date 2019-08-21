На автодороге «Уфа-Дема» ограничат движение транспорта

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В связи с проведением работ по переустройству высоковольтных линий на автодороге «Уфа-Дема», а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет частично ограничено движение транспорта.

Ограничения будут действовать на участке от остановки общественного транспорта «Лесничество» до Демского путепровода 02.00 часов до 03.00 часов 22 августа, а также с 04.00 часов до 05.00 часов 22 августа. В мэрии рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.