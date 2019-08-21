В Казахстане откроется представительство уфимского предприятия по производству игрушек

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Предприятия Башкирии заключили два экспортных контракта по итогам работы на 14-ой международной выставке товаров для детей «Детство-2019» и «Детская мода-2019», которая прошла в Алма-Ате Республики Казахстан.

В ближайшее время планируется открытие представительства ООО «Умка». Это предприятие специализируется на производстве игрушек, сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям.

Напомним, в бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта РБ в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Развитие экспорта в РБ», приняли участие ООО «Умка», ООО «Сандра», ООО «Вселенная детства», ООО «Игмар» и ООО «Проптимакс».

Компании представили детскую обувь, развивающие пособия, товары для новорожденных, мебель, а также оборудование для образовательных учреждений.

Башкирская экспозиция была признана лучшей среди стендов выставки.