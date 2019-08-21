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21 августа Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Суд признал блогера Андрея Потылицина лжецом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Суд признал блогера Андрея Потылицина лжецом Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

21 августа Лениский районный суд Уфы уличил во лжи Андрея Потылицина, позиционирующего себя как блогера и политтехнолога, удовлетворив против него иск депутата уфимского горсовета Андрея Носкова о признании не соответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию сведений, размещённых на видеохостинге YouTube. Федеральный судья Харламов принял решение опровергнуть сведения, порочащие Носкова, и взыскать с блогера штраф в размере 100 тысяч рублей.

Носков потребовал в суде исследовать на предмет достоверности ряд заявлений Потылицына, в частности, такие фразы: "В пространстве республики человек этот овеянный легендами всевозможными скандалов. Мы помним... как он бежал в Черногорию... буквально через сутки его отмазали, вытащили, отпустили", "... как у всех строителей у Носкова не все гладко, здорово", "На этой неделе Носков отменил запрет Алины Сулеймановой на это строительство... И на секретном заседании Горсовета, которое не транслировалось, которое не записывалось, было принято решение о назначении публичных слушаний по застройке этого района". Суд признал эти сведения не соответствующими действительности и потребовал опровергнуть их на том же канале в YouTube, где они были распространены, а также взыскал с блогера крупный штраф.

"До меня доходили сведения о целом ряде дел о блогерах, занимавшихся своего рода шантажом, которые ведутся силовыми структурами или направлены уже в суды. Дело в том, что подобное своеобразное "гринмейлерство" было довольно распростарненным в Башкирии в последнее время, когда блогеры и прочие обладатели раздичных медийных площадок предлагали предпринимателям и сотрудникам различных организаций заплатить им, в противном случае угрожая разместить против них компромат. Однако в последнее время шантажируемые, по всей видимости, пришли к выводу о неэффективности выполнения условий шантажистов и стали массово обращаться в органы по этим фактам, являющимися, на самом деле, серьезным нарушением закона. В ближайшее время, полагаю, мы увидим многочисленные решения, пободные сегодняшнему по Потылицыну, причем, в том числе, и значительно более жесткие", — рассказал опрошенный "Башинформом" эксперт в области SMM.

Стоит отметить, что в исковом заявлении Носков требовал также компенсировать ему нанесённый моральный вред в размере 20 млн рублей. Интересы Носкова в суде представляла адвокат Юлия Гинзбург.

"Наказание блогера — это плохая новость для либерального лагеря, — считает общественный активист Артур Азналин. — Выяснилось, что один из лидеров как бы демократической журналистики распространял про бизнес заведомую ложь, а обычно, как мы знаем, таковая распространяется, зачастую, за деньги. Кроме того, были публикации о том, что это уже не первый иск в отношении Потылицына".

Теги: smm
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