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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Главный онколог Минздрава России завел страницу в Instagram, где рассказывает о раке

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн завел страничку в «Инстаграм», где рассказывает о причинах, симптомах онкологических заболеваний и методах их лечения.

В настоящее время на его странице 22 публикации. Главный онколог развенчивает мифы о раке молочной железы, о вирусах, вызывающих рак, меланоме, о том, как получить лечение в федеральных медцентрах, где пройти диагностику.

Читают его страницу более 55 тысяч подписчиков. В комментариях к постам они задают вопросы, а также просят проверить назначенное лечение.

За первое полугодие в Башкирии показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако онкозаболевания выросли на 6,7%. Лидирующие позиции занимает рак молочной железы, толстой кишки, легкого, кожи, предстательной железы, желудка.

Борьба с онкозаболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение», инициированного в числе других президентом России Владимиром Путиным. За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 170 случаев на 100 тысяч населения. Для достижения этой цели планируется направить почти триллион рублей.

Теги: соцсети, онкология
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