Главный онколог Минздрава России завел страницу в Instagram, где рассказывает о раке

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн завел страничку в «Инстаграм», где рассказывает о причинах, симптомах онкологических заболеваний и методах их лечения.

В настоящее время на его странице 22 публикации. Главный онколог развенчивает мифы о раке молочной железы, о вирусах, вызывающих рак, меланоме, о том, как получить лечение в федеральных медцентрах, где пройти диагностику.

Читают его страницу более 55 тысяч подписчиков. В комментариях к постам они задают вопросы, а также просят проверить назначенное лечение.

За первое полугодие в Башкирии показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако онкозаболевания выросли на 6,7%. Лидирующие позиции занимает рак молочной железы, толстой кишки, легкого, кожи, предстательной железы, желудка.

Борьба с онкозаболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение», инициированного в числе других президентом России Владимиром Путиным. За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 170 случаев на 100 тысяч населения. Для достижения этой цели планируется направить почти триллион рублей.