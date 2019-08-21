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В Уфе вновь открылся букинистический магазин на улице Ленина

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на улице Ленина открылся новый букинистический магазин. Впервые он начал работать в 2010 году, но по разным причинам закрылся в 2017 году, продолжая деятельность в онлайн — социальных сетях. В июле 2019 года уфимский книготорговец Артур Мазитов загорелся идеей возрождения настоящего и грамотного букинистического магазина. Он открылся в соседнем от прежнего места здании, в доме №65, так как это удобная книголюбам «букинистическая авеню».

В настоящее время в магазине принимают книги от жителей, а также формируют фонд «Бесплатные книги людям».

По словам управляющего магазином, букиниста-оценщика Олега Салдеева, в магазине не делят книги на новые и старые, а разделяют по спросу.

«Интерес к старинным книгам зачастую вызван иллюзией того, что какое-нибудь дореволюционное издание автоматически крайне дорогое. Совсем нет. Однажды мы с трудом раздали журналы за 1880-1890-е годы бесплатно — опубликованные в них авторы уже неизвестны. Высота спроса не обязательно свидетельствует о высокой стоимости. Например, имеющийся сейчас девятитомник Короленко 1914 года стоит пять тысяч рублей», — говорит Олег Салдеев.

У жителей Уфы спросом пользуются исторические монографии, философские, психологические и эзотерические труды, многотомники технической литературы, учебники по академической медицине, книги для детей, по искусству.

«Книги ведь можно не только читать, но и восхищаться ими как шедеврами издательского искусства — именно поэтому многотиражный синий двухтомник Лермонтова стоит 40 рублей и не продаётся, а четырёхтомник малого формата 1958 года — 600 рублей, и это, по словам книговедов, добрая цена», — отмечает Олег Салдеев.

Теги: книги
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