Фото: Ксения Калинина Отрубленные части тела и имитация крови: в Башкирии выявлены опасные квест-комнаты Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Башкирии проверила фирмы по организации квестов. Оказалось, что не все помещения для игры безопасны для посетителей. По данным пресс-службы надзорного ведомства, были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности и защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Например, индивидуальный предприниматель в городе Салавате организовал квест «Зеркала». В помещении он задействовал устрашающие элементы: звуковые эффекты, манекены, актёра, переодетого в призрака. В комнате, «украшенной» ненастоящей кровью, находились отрубленные части тела — последствия насильственной смерти. Между тем, к игре допускались несовершеннолетние дети.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном нарушении по статье «нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию».

Кроме того, в игровых салонах не были предусмотрены эвакуационные выходы, а огнетушители и автоматическая сигнализация были неисправны, отсутствовал план эвакуации людей при пожаре, не назначены лица, ответственные за пожарную безопасность.

В адрес руководителей квест-комнат прокуратура внесла представления. Всего было выявлено 90 нарушений закона, для устранения которых внесено десять представлений, возбуждено девять дел об административном правонарушении, о недопустимости нарушений закона предостережено одно лицо.