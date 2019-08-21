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21 августа Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Мелеуза жалуются на невыносимый запах в городе

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жители Мелеуза жалуются на невыносимый запах в городе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Со вчерашнего вечера жители Мелеуза активно жалуются в соцсетях на невыносимый запах в городе.

﻿«Люди, это экологическая катастрофа! Ужасная вонь с пометохранилища птицекомплекса. Сотни тысяч тонн неутилизированного навоза с антибиотиками, это беда», — пишет один из пользователей.
Подозрения горожан об источнике неприятного запаха с помётохранилищ БПК им. Гафури оказались обоснованы.

После уборки зерновых аграрии района вывозят на поля органические удобрения, в том числе с помётохранилищ индюшатника.

﻿«Уважаемые мелеузовцы, приносим извинения за временные неудобства, — обратился к жителям глава администрации Рустэм Шамсутдинов. — Руководители хозяйств обещали провести все агротехнологические мероприятия на этой неделе. Внесение удобрений на полях, близко расположенных к городу, уже завершено. Специфического резкого запаха в ближайшие дни уже не будет».
По информации местных СМИ, Мелеузовский комитет при Минэкологии РБ отобрал для анализов пробы воздуха.

Теги: экология
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