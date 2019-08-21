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«Башинформ» стал лидером рейтинга медиаресурсов Башкирии за II квартал

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

«Башинформ» стал лидером рейтинга медиаресурсов Башкирии за II квартал Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Агентство «Башинформ» стало лидером рейтинга медиаресурсов Башкирии за II квартал года с индексом цитируемости 243,35, по данным компании «Медиалогия». На втором месте ГТРК «Башкортостан» — 171,12, на третьем сайт Mkset.ru — 102,87, на четвертом газета «Коммерсантъ–Башкортостан» — 80,45.

Также в первой «десятке» — сайты Gorobzor.ru, Proufu.ru, Ufa1.ru, Ufatime.ru, Ufacitynews.ru. Замыкает рейтинг издание I-gazeta.com, занявшее 20-ю строчку.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы и взаимная перекрестная цитируемость, поясняется в исследовании.

Теги: СМИ, рейтинг, Медиалогия
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