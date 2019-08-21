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В Башкирии активисты ОНФ обнаружили свалку возле Уфимского аэропорта

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

В Башкирии активисты ОНФ обнаружили свалку возле Уфимского аэропорта Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В ходе рейда по выявлению несанкционированных свалок в окрестностях аэропорта «Уфа» активисты ОНФ обнаружили объект, заваленный строительным и бытовым мусором, деталями от разобранных автомобилей, твердыми коммунальными и пищевыми отходами. Свалка находится в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы и, по мнению общественников, может привлекать птиц. «Фронтовики» обратились к региональному оператору зоны №1 с призывом ликвидировать эту незаконную свалку.

«А чем пернатые опасны для самолетов, после жесткой посадки воздушного судна компании «Уральские авиалинии» в кукурузном поле около Жуковского, мы знаем все. Незаконная свалка в деревне Березовка расположена в опасной близости с летным полем. Надеемся, что региональный оператор, учитывая это, примет оперативные меры по ее ликвидации», — отметил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкортостане Мурад Шафиков.

Теги: ОНФ, незаконные свалки
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