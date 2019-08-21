В Уфе школьники вновь «покоряют» долгострой со сломанным забором

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ», Дарья Субботина/.

В Уфе 21 августа на территории печально известного долгостроя по улице Кирова, который получил название «дом смерти», в очередной раз были замечены подростки.

Валерий Шахов, Башинформ

По словам очевидцев, несколько ребят забрались на здание недостроенного реабилитационного центра и друг за другом, рискуя сорваться вниз, ходили по краю кирпичных стен. Потом они один за другим спрыгнули вниз и скрылись в неизвестном направлении.

Кроме того, по периметру долгостроя в ноябре прошлого года был установлен металлический забор и похождения бомжей, несовершеннолетних временно прекратились. Сейчас же ограждение в нескольких местах раскурочено, и теперь можно без труда проникнуть на территорию заброшенных строений, что и делают местные школьники и маргинальные личности.

«Забор сломали, доступ к подвалам и недостроенным квартирам вновь открыли. Детей как магнитом тянет в это многоэтажное здание. Хотелось бы, чтобы хотя бы ограждение наладили – с ним было спокойнее», — сказал житель одного из соседних домов.

Как сообщало агентство «Башинформ», заброшенное здание не раз поджигалось лицами без определенного места жительства. В феврале прошлого года в шахте лифта долгостроя нашли мертвой пропавшую студентку БГМУ. В мае 2018 года девятиклассница упала с пятого этажа на четвертый недостроенной многоэтажки. Девочку госпитализировали в городскую больницу — школьница получила компрессионный перелом позвоночника. Также в мае прошлого года более десяти подростков были замечены прыгающими и бегающими по недостроенному реабилитационному центру, а еще несколько – на крыше многоэтажки с кальяном.

Всего этого могло и не быть, рассуждают местные жители, если бы, как вариант, многоэтажку вовремя достроили. Но инвестор и генподрядчик были признаны мошенниками, после чего оказались в местах не столь отдаленных. Здание обещают достроить, но вот когда — вопрос остается открытым.

Фото автора, видео очевидца.