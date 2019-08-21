Фото: ИА «Башинформ» В ПФО к учебному году больше всего новых школ построили в Башкортостане Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Приволжском федеральном округе к новому учебному году больше всего новых школ построили в Башкортостане.

Накануне под председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого прошло окружное совещание в режиме видеоконференции по вопросу подготовки общеобразовательных организаций регионов ПФО к новому 2019-2020 учебному году. В мероприятии приняли участие заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Синюгина. От республики Башкортостан — главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин, и.о. министра образования региона Айбулат Хажин.

Открывая совещание, заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий отметил, что в 2019-2020 учебном году в Приволжском федеральном округе планируется функционирование 9400 общеобразовательных организаций с числом учащихся свыше 3,2 млн. человек. С начала учебного года в 7 регионах ПФО открываются после строительства 23 новые школы (Республика Башкортостан – 11, Татарстан – 5, Пермский край и Самарская область – по 2, Республика Мордовия, Чувашская Республика и Кировская область – по 1).

«Наша общая задача – обеспечение безопасного и успешного прохождения в текущем году образовательного процесса. В этой связи большое внимание уделено аспектам готовности школ, в числе которых модернизация материально-технической базы, создание доступной школьной инфраструктуры для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, укомплектованность педагогическими кадрами, обеспечение бесплатными учебниками и многие другие», – подчеркнул Алексей Кузьмицкий.

О готовности Башкортостана к новому учебному году рассказал министр образования республики Айбулат Хажин. На укрепление материально-технической базы , капитальный ремонт и реализации программы энергосбережения 16 муниципальным образованиям выделено 286,97 млн. рублей, городу Уфа — 250 млн. рублей. В общеобразовательных организациях республики создана доступная школьная инфраструктура для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Муниципальными органами управления образованием завершается работа по укомплектованию образовательных учреждений педагогическими кадрами. Он также подчеркнул, особое внимание уделяется пожарной, антитеррористической безопасности школьников. По мнению заместителя полпреда, отдельного внимания требуют вопросы оптимизации учреждений социальной сферы, в том числе общеобразовательных школ. Тема находится на постоянном контроле полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.