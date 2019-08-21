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В Башкирии заработают комплексы реабилитации для детей после тяжелых травм конечностей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии заработают комплексы реабилитации для детей после тяжелых травм конечностей Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» заработают комплексы реабилитации для детей после тяжелых травм конечностей. Они появятся на базе 11 медицинских организаций республики — в Уфе в Республиканской детской клинической больнице и детской больнице №17, в Стерлитамаке, Белорецке, Бирске, Месягутово, Нефтекамске, Салавате, Кумертау, Сибае и Октябрьском.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, первые комплекты реабилитационного оборудования уже начали поступать в республику.

Сам комплекс представляет собой особый вид тренажера, на котором могут заниматься как взрослые, так и дети. Аппарат помогает разработать сустав и восстановить его нормальное движение, что позволит избежать осложнений после операций и травм.

«Такой метод подразумевает выполнение больным пассивных движений, результатом которых станет восстановление подвижности его суставов, уменьшение отека, улучшение кровообращения, устранение болей», — пояснили в ведомстве.

В 2019 году Башкирия на реализацию национального проекта «Здравоохранение» потратит 5 млрд рублей. За счет средств бюджета в регионе планируется заменить сеть фельдшерского-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии. Для переоснащения сосудистых отделений заключено восемь контрактов на сумму свыше 300 млн рублей. Ведется поставка оборудования в медицинские учреждения. Онкоотделения республики также получат оборудование на сумму 257 млн рублей.

Теги: здравоохранение, нацпроекты
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