Фото: МЧС по РБ На озере в Башкирии в погибшей рыбе обнаружили превышение допустимого уровня кадмия Фото: МЧС по РБ

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии специалисты референтного центра Россельхознадзора обнаружили превышение тяжелых металлов в погибшей рыбе на озере вблизи села Толбазы Аургазинского района. Массовая гибель рыбы на водоеме была зафиксирована 5 августа.

Был исследован биологический и патологический материал образцов речной рыбы: щуки и окуня. Специалисты выявили в них превышение в несколько раз нормы содержания кадмия — ядовитого металла.

Основным источником загрязнения водоема тяжелыми металлами являются предприятия, находящиеся в непосредственной близости и сбрасывающие отходы производства. Как сообщало агентство «Башинформ», к загрязнению озера мог привести сброс сточных вод одним из следующих источников: канализационные сети села Толбазы, предприятия «АургазыМолПродукт» или «Толбазинский кирпич».

В настоящее время межведомственная комиссия района продолжает выяснять причины массовой гибели рыбы.

Справка. Кадмий — тяжелый, ядовитый металл, расположен в одной группе периодической системы с цинком и ртутью, обладает способностью накапливаться в организме, главным образом в почках (30-60%) и печени (20-25%), вызывая образование почечных камней, вызывает вымывание кальция из организма. Период полувыведения из организма составляет 10-35 лет.