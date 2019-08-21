Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Почему освобождают приговоренных к расстрелу, деньги на хоспис Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Поволжье в новом учебном году первых учеников примут 23 новые школы. Больше всего школ откроется в Башкирии.

Много новых школ. По данным ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе 1 сентября пойдут учиться более 3,2 млн человек, которых примут 9400 общеобразовательных организаций. «В семи регионах открываются 23 новые школы. Из них 11 школ — в Башкирии, пять — в Татарии, по две — в Прикамье и Самарской области, по одной — в Мордовии, Чувашии и Кировской области», — рассказали в агентстве. На совещании, посвящённом подготовке к новому учебному году, было отмечено, что «особого внимания» требуют вопросы «оптимизации учреждений социальной сферы, в том числе общеобразовательных школ», сообщили REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

Меньше новых машин. За первые семь месяцев этого года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 866,1 тыс. Это на 1,3% меньше результата за тот же период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата». Крупнейшим региональным рынком остается Москва, жители которой за это время приобрели 123 тыс. новых машин (-5,2%). Рынок Подмосковья увеличился до 78,1 тыс. экземпляров (+8,4%). Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 57,1 тыс. автомобилей (-5%). Среди нестоличных субъектов страны лидирует Татарстан (37,1 тыс.; -2,9%), далее идет Краснодарский край (32,7 тыс.; +2,6%) и Башкортостан (30,1 тыс.; -4,8%), говорится в сообщении и уточняется, что 22 из 30 регионов, представленных в рейтинге, продемонстрировали падение рынка.

О собираемости налогов в Башкирии рассказывает телеканал «RT». «В январе — июле 2019 года в Башкирии собрали 227,2 млрд рублей налогов и других обязательных платежей. В консолидированный бюджет региона поступило 87,4 млрд рублей, в федеральный — 113,3 млрд рублей», — говорится в сюжете и отмечается, что «среди самых крупных источников формирования налоговой базы — налог на добычу полезных ископаемых — 94,7 млрд рублей (41,7%), налог на прибыль организаций — 38,3 млрд рублей (16,9%), налог на доходы физлиц — 30,7 млрд рублей (13,5%)».

Почему в России освобождают приговоренных к расстрелу? Ответ на этот вопрос искало РИА Новости. В материале говорится, что «государство дает шанс исправиться практически всем преступникам, даже самым отъявленным. Вот только воспользоваться этим может не каждый. В начале августа в Удмуртии над малолетней девочкой надругался рецидивист, приговоренный к расстрелу и вышедший по УДО. Неделей раньше Самарский областной суд принял к рассмотрению ходатайство о досрочном освобождении другого педофила — Олега Рылькова, убившего и изнасиловавшего десятки детей». Как выяснилось, «Рыльков не единственный особо опасный преступник, пытающийся выйти из колонии для пожизненно осужденных. Некоторых уже отпустили». «Три года назад из самой северной российской тюрьмы "Полярная сова" вышел уроженец Башкирии Анвар Масалимов, приговоренный в начале девяностых к расстрелу за жестокое убийство. В 1998-м указом президента смертную казнь заменили пожизненным сроком», — рассказали в РИА Новости. Как сообщается, после освобождения Анвара задержали по подозрению в новом убийстве. Однако следователи поспешили все опровергнуть. «Сейчас он проходит в качестве свидетеля, а в убийстве обвиняется его знакомая», — проинформировало агентство, отметив, что исправился ли убийца Масалимов, проведя в колонии четверть века, покажет время.

А диплом-то ненастоящий! Многие федеральные СМИ рассказали о том, как «экс-начальник дорожной инспекции Башкирии делал карьеру с фальшивым дипломом». В частности, «Газета.ру» пишет, что «подполковник ГИБДД Башкирии Расим Хасанов обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем образовании. По данным следствия, Хасанов в 1998 году приобрел диплом Башкирского аграрного института. Однако позднее стало известно, что мужчина был отчислен из учебного заведения». Уточняется, что «обвиняемому присвоили звание лейтенанта, а также другие специальные звания. Он также получил дополнительное высшее образование юриста на факультете заочного обучения Уфимского юридического института МВД России благодаря своему поддельному диплому», — рассказали в издании.

О том, что фальшивый диплом был найден у подполковника ГИБДД Башкирии в отставке Расима Хасанова, передали и на ОТР. «С целью присвоения специального звания и дальнейшего продвижения по службе он предъявил фальшивый документ в отдел кадров УВД города Уфы», — говорится в сообщении. Отмечается также, что «наличие документа о высшем образовании способствовало продвижению подследственного по службе: было присвоено звание лейтенанта и другие специальные звания, он назначался на руководящие должности. В конце 2018 года Расим Хасанов вышел на пенсию по выслуге лет».

Капитан «Салавата Юлаева» объявил о сборе средств на строительство хосписа в Уфе, информирует «Спорт-Экспресс». «Я уверен, что среди моих подписчиков есть много неравнодушных людей. В Уфе, при поддержке главы республики, планируется строительство хосписа, я думаю, это благое дело, и все мы вместе можем этому немного помочь, — написал Григорий Панин в своем Instаgram. — Помимо наших личных вкладов, мы решили разыграть эти крутые кроссы (из лимитированой версии), к которым приложил свою руку каждый из хоккеистов «Салавата Юлаева», — добавил он.

Защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом». Об этом 20 августа сообщил «Чемпионат». Отмечается, что «ранее «Зенит» сделал уфимскому клубу предложение по защитнику в размере €1 млн. Эта сумма может достичь €2 млн при выполнении определённых условий». Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год он играл за вторую команду клуба, после чего перешёл в «Уфу», пояснили на портале.

В Башкирии тестируют улучшенный привод для газоперекачивающих агрегатов, узнал ИА REGNUM. «Специалисты Уфимского моторостроительного производственного объединения проводят опытно-промышленную эксплуатацию модернизированного газотурбинного привода для газоперекачивающих агрегатов АЛ-31СТ». Отмечается, что к настоящему моменту двигатель уже отработал 500 часов, а для его принятия в промышленную эксплуатацию потребуется наработка в 1500 часов. Как пояснили в корпорации, модернизация газоперекачивающего агрегата выполнена в рамках повышения эксплуатационной надежности и экологичности газотурбинного привода, говорится в сообщении.