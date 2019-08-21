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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В мэрии Уфы назвали участки, на которых до конца года заработает уличное освещение

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В мэрии Уфы назвали участки, на которых до конца года заработает уличное освещение Фото: администрация Уфы

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

По информации пресс-службы администрации Уфы, до конца этого года в городе запланировано устройство освещения на шести участках.

В настоящее время работы по устройству столбов освещения и монтаж линий электропередач ведутся на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Пугачева по улице Ландшафтной. Далее подрядной организацией будут установлены металлические опоры освещения на улицах Мубарякова (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Зайнаб Биишевой), Подводника Родионова, Файзи Гаскарова (на участке от улицы Колгуевской до улицы Авроры), Зайнаб Биишевой (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Мубарякова) и железобетонные опоры на улице Армавирской.

Сообщается, что всего будут установлены 95 опор освещения. Работы планируется завершить до 31 декабря 2019 года.

Добавим, что благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице республики с каждым днем увеличивается доля отремонтированных городских дорог. Так, в текущем году в Уфе будут приведены в нормативное состояние 29 участков улично-дорожной сети протяженностью порядка 48 километров.

Теги: благоустройство города, нацпроекты
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