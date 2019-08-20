Башкирский бизнесменов приглашают поучаствовать в V Российско-Британском форуме
УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
Представители бизнеса Башкирии смогут принять участие в V Российско-Британском бизнес-форуме, который пройдет 26 и 27 ноября 2019 года в Лондоне.
Мероприятие будет посвящено общей теме «Цифровая инфраструктура и индустрии». Ожидается более 1000 участников.
Форум проходит под эгидой Минпромторга России в партнерстве с Фондом «Росконгресс» и поддерживается авторитетными международными и российскими организациями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью. Непосредственным организатором выступает Торгпредство России в Великобритании.