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В Минземимущества Башкирии разъяснили, на каких землях запрещено строительство

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Минземимущества Башкирии разъяснили, на каких землях запрещено строительство Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Минземимущества Башкирии разъяснили, на каких землях разрешено строительство домов.

Специалисты ведомства до покупки участка для строительства жилья советуют выяснить, на какой категории земель он находится и вид разрешенного строительства.

Информация о категории земельного участка и виде разрешённого использования имеется в документах о праве собственности на участок.

«Возводить жильё можно на землях населённых пунктов. Наиболее оптимальный вариант для строительства — это земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, которые расположены в границах населённых пунктов. Земли для личного подсобного хозяйства предназначены для выращивания сельхозпродукции, но если они находятся в черте поселений, то построить дом там можно. Разрешено также строить на земельных участках, предоставленных для садоводства», — пояснили в Минземимущества Башкирии. Нельзя строить дома на землях водного фонда (на полосе в 20 м от воды запрещено любое строительство. И вообще какое-либо ограничение свободного доступа граждан на эту территорию (возведение заборов и т. д.) считается незаконным. Запрещено возведения жилья на землях промышленности, особо охраняемых природных территорий, лесного фонда и землях запаса.

Также запрещено жилищное строительство в санитарных зонах дорог, промышленных предприятий, газопроводов, автозаправочных станций, кладбищ, очистных сооружений.

Стоит отметить, что собственники земельного участка, предоставленного для огородничества, не имеют права на строительство капитальных строений на нем. Он может быть использован исключительно для выращивания различных сельскохозяйственных культур. Также запрещено строительство на землях сельскохозяйственных угодий.

Напомним, в Башкирии на территории природного парка «Аслы-Куль» сотрудники Дирекции по особо охраняемым природным территориями и природоохранной прокуратуры обнаружили незаконные постройки в водоохранной зоне. Личность владельцев установлена, планируется предъявление судебных исков.

Теги: строительство
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