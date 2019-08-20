Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии пройдет Всероссийская экологическая акция «Живи, лес!» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Федеральное агентство лесного хозяйства проводит всероссийскую осеннюю акцию «Живи, лес!» с 1 сентября до 31 октября 2019 года.

«В год 100-летия со дня образования Республики Башкортостан во всех муниципальных образованиях пройдут мероприятия, связанные с акцией «Живи, лес!». Будем сажать лес, очищать его от мусора, ухаживать за посадками леса, собирать семена, а также проводить просветительские мероприятия и выставки», — сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

Центральное мероприятие пройдет на территории Архангельского лесничества 6 сентября. В деревнях и поселках Башкирии также организуют памятные посадки, создадут аллеи и скверы. На землях лесного фонда при проведении акции «Живи, лес!» планируется создать порядка 30 га лесных культур, провести уход за лесными культурами на площади 325 га, провести уборку мусора на площади 50 га, а также очистку леса от захламленности на площади 200 га. В акции примут участие более 20 тысяч человек (служащие органов государственной власти и местного самоуправления, сотрудники лесничеств, учащиеся учебных заведений, волонтеры). Сотрудниками лесничеств будут проведены занятия и уроки в школах. Помимо лесников, в посадке могут принять участие все желающие, для чего необходимо подъехать на подготовленные для посадки деревьев места, пройти инструктаж, получить посадочный материал и специальный инструмент. Опытные лесники проконтролируют процесс посадки саженцев, а также окажут помощь.

«Чтобы внести свой вклад в озеленение, необходимо обратиться в Министерство лесного хозяйства РБ по телефонам: 8 (347) 218-13-76, 8 (347) 218-13-92, где можно получить подробную информацию о дате и месте проведения посадки леса», — сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Башкирии.