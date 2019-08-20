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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе приставы разыскивают мужчину, задолжавшего 1 млн рублей алиментов

ОБЩЕСТВО
Фото: УФССП по РБ

В Уфе приставы разыскивают мужчину, задолжавшего 1 млн рублей алиментов Фото: УФССП по РБ

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе судебные приставы объявили в розыск 37-летнего Алексея Евгеньевича Алексеева, имеющего долг по алиментам на пятилетнюю дочь в размере 1 млн рублей. Сумму долга определил суд. Не желая помогать ребенку, злостный алиментщик решил скрываться. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Приставы просят содействия граждан. Информацию можно сообщить в дежурную часть: 273-56-40.

«В соответствии с законом «О персональных данных» судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника», — пояснили в УФССП по Башкирии.

Теги: судебные приставы, алименты
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