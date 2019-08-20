Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за звание «Трезвого села» будут бороться более 400 претендентов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Администрации районов Башкортостана определились с претендентами на звание «Трезвого села района». К 19 августа количество участников первого этапа достигло 417.

Как сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир, самое большее количество заявок поступило из Илишевского района — 22 деревни. В Аургазинском и Янаульском районах — 18 деревень, в Давлекановском, Кармаскалинском, Мелеузовском — 16 деревень претендуют на звание самого трезвого села.

Во многих районах республики в проекте участвуют все сельские поселения. Например, в Стерлибашевском районе из 15 сельских поселений ни одно не остается в стороне. В Благоварском, Благовещенском, Зианчуринском районах на первый этап конкурса приняли также по 15 заявок.

В Зианчуринском районе по инициативе главы администрации победители районного этапа получат денежное вознаграждение: первое место — 300 тысяч рублей; второе место — 200 тысяч рублей; третье место — 100 тысяч рублей.

До 19 ноября претенденты должны провести мероприятия по борьбе с алкоголизмом, вести просветительскую работу, направленную на прекращение и законодательное запрещение рекламы и пропаганды употребления алкоголя и табака, оказывать практическую помощь в освобождении людей от алкогольной, табачной и иной наркотической зависимости, организовать курсы, конференции, форумы по проблемам оздоровления.

Итоги первого этапа конкурса подводятся оргкомитетом муниципального района на основании оценки презентационных материалов участников. С 20 по 30 ноября предполагается и публичная защита проектов участниками. На втором этапе конкурса имеет право на участие только победитель районного этапа.

Прием заявок на республиканский этап конкурса начнется 1 декабря. Предполагается организация мероприятий в населенных пунктах – участниках конкурса, проведение публичной защиты презентаций и интернет-голосование для определения победителей конкурса.

Участников конкурса будут оценивать и по публичной активности, распространению информации в СМИ и соцсетях. При публикации материалов, направленных на пропаганду трезвого образа жизни в социальных сетях, необходимо использовать хештеги #Трезвоесело2019, либо #Айыҡауыл2019 с обязательным указанием наименования сельского поселения и муниципального района Республики Башкортостан.