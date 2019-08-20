Фото: ГК ЧС по РБ В Башкирии проведут техническую проверку сирен Фото: ГК ЧС по РБ

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 20 по 22 августа в республике будет проводиться плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны. Будет осуществляться поочередное кратковременное включение сирен и громкоговорителей, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

С 09.30 до 16.00 часов по местному времени на поочередно будут звучать сирены длительностью до 3 секунд.

20 августа с 9.30 по 16.00 часов проверка электросирен будет проводиться в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах города Уфы.

22 августа 2019 года с 10.30 по 16.00 часов проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах города Уфы и в остальных муниципальных образованиях республики.

Основные правила поведения при получении сигнала: