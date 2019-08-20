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В Башкирии проведут техническую проверку сирен

ОБЩЕСТВО
Фото: ГК ЧС по РБ

В Башкирии проведут техническую проверку сирен Фото: ГК ЧС по РБ

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 20 по 22 августа в республике будет проводиться плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны. Будет осуществляться поочередное кратковременное включение сирен и громкоговорителей, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

С 09.30 до 16.00 часов по местному времени на поочередно будут звучать сирены длительностью до 3 секунд.

20 августа с 9.30 по 16.00 часов проверка электросирен будет проводиться в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах города Уфы.

22 августа 2019 года с 10.30 по 16.00 часов проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах города Уфы и в остальных муниципальных образованиях республики.

Основные правила поведения при получении сигнала:

  • Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «Внимание всем», то немедленно нужно включить на полную громкость радио или местный новостной телеканал.
  • Когда звуковой сигнал прекратится, по каналам телевидения и по радио будет передаваться информация о сложившейся обстановке и порядке действий населения.
  • Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «Внимание всем». Услышав его, не надо пугаться. Следует дождаться разъяснения его причины.
  • При реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.

Теги: сирены, проверка
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