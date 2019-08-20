«Красой Башкортостана-2019» стала Зухра Мухарямова из Салаватского района
Фото: https://www.instagram.com/miss_3yxpa/
УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе назвали имя обладательницы Гран-при конкурса «Краса Башкортостана-2019». Организатором конкурса является модельное агентство «Мисс Башкортостан».
Титул первой красавицы достался Зухре Мухарямовой из Салаватского района.
Девушка окончила Башкирский государственный университет, является «Вице Мисс Студенчества России-2017», финалисткой Международного студенческого проекта «Королева Весна», победительницей международных конкурсов красоты.
«Красой Уфы» стала Розалина Ибрагимова из Кумертау. Победу в номинации «Юная Краса Башкортостана» жюри присудило Ляйсан Гибадуллиной из Ишимбая. Титул «1-я вице-Краса Башкортостана-2019» завоевала Алсу Гильманова из города Салавата, «2-я вице-Краса Башкортостана» — Кристина Киреева из Уфы.