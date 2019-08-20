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20 августа Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Красой Башкортостана-2019» стала Зухра Мухарямова из Салаватского района

ОБЩЕСТВО
Фото: https://www.instagram.com/miss_3yxpa/

Фото: https://www.instagram.com/miss_3yxpa/

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе назвали имя обладательницы Гран-при конкурса «Краса Башкортостана-2019». Организатором конкурса является модельное агентство «Мисс Башкортостан».

Титул первой красавицы достался Зухре Мухарямовой из Салаватского района.

Девушка окончила Башкирский государственный университет, является «Вице Мисс Студенчества России-2017», финалисткой Международного студенческого проекта «Королева Весна», победительницей международных конкурсов красоты.

«Красой Уфы» стала Розалина Ибрагимова из Кумертау. Победу в номинации «Юная Краса Башкортостана» жюри присудило Ляйсан Гибадуллиной из Ишимбая. Титул «1-я вице-Краса Башкортостана-2019» завоевала Алсу Гильманова из города Салавата, «2-я вице-Краса Башкортостана» — Кристина Киреева из Уфы.

Теги: конкурс красоты
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